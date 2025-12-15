Рейтинг@Mail.ru
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
22:49 15.12.2025
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, позвонит спецпосланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру во время их ужина с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 15.12.2025
в мире, сша, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ

Axios: Трамп планирует позвонить Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, позвонит спецпосланнику Стиву Уиткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру во время их ужина с Владимиром Зеленским, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поужинают с Зеленским и несколькими европейскими лидерами в понедельник, и Трамп, как ожидается, подключится к ужину по телефону, сказали американские официальные лица", - сообщает издание.
Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и Фридрих Мерц перед началом переговоров по украинскому урегулированию в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии
В мире, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский
 
 
