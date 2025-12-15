Рейтинг@Mail.ru
Трамп искренне работает над урегулированием на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.12.2025
12:46 15.12.2025 (обновлено: 12:47 15.12.2025)
Трамп искренне работает над урегулированием на Украине, заявил Песков
Трамп искренне работает над урегулированием на Украине, заявил Песков
Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над урегулированием на Украине, Москва высоко это ценит, завил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 15.12.2025
украина
москва
мирный план сша по украине
дональд трамп
дмитрий песков
сша
украина, москва, мирный план сша по украине, дональд трамп, дмитрий песков, сша
Украина, Москва, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США
Песков: Москва высоко ценит усилия Трампа по урегулированию на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над урегулированием на Украине, Москва высоко это ценит, завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трамп искренне работает над урегулированием, и он хочет украинского урегулирования, он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия", - сказал Песков журналистам.
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
Вчера, 15:19
 
УкраинаМоскваМирный план США по УкраинеДональд ТрампДмитрий ПесковСША
 
 
