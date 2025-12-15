Толщина снега в районе поиска туристов в Пермском крае превысила 1,5 метра

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Толщина снега в районе поиска пропавших туристов в Пермском крае превышает полтора метра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Толщина снежного покрова составляет более 1,5 метра. Участок поиска разбит на пять секторов, для поисковых мероприятий привлечены 26 снегоходов и 78 человек", - говорится в сообщении.