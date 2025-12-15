Рейтинг@Mail.ru
15.12.2025
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов
23:15 15.12.2025
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов
Понимая, что честное голосование не сулит ему переизбрания, Владимир Зеленский может прибегнуть к различным уловкам, чтобы оттянуть дату выборов на Украине или... РИА Новости, 15.12.2025
Эксперт рассказал, как Зеленский может оттянуть дату выборов

Тиханский: Зеленский может прибегнуть к различным уловкам, чтобы оттянуть выборы

Владимир Зеленский в Берлине
Владимир Зеленский в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Понимая, что честное голосование не сулит ему переизбрания, Владимир Зеленский может прибегнуть к различным уловкам, чтобы оттянуть дату выборов на Украине или создать условия, при которых их проведение станет невозможным, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но запросил у США и европейских союзников "обеспечение безопасности" для их проведения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Зеленский поручил разработать проект о выборах при военном положении
Вчера, 12:10
"Риск срыва выборов – высок. Понимая, что честное голосование не сулит ему переизбрания, Зеленский может прибегнуть к различным уловкам, чтобы оттянуть дату выборов или создать условия, при которых их проведение станет невозможным. Вроде как влияние Запада сейчас – это сдерживающий фактор для фальсификаций. Масштабные фальсификации маловероятны. Именно поэтому Зеленский, говоря о готовности к выборам во время войны, пытается перехватить инициативу и переложить ответственность за "обеспечение безопасности" на Вашингтон", - считает собеседник агентства.
По его словам, стратегия Зеленского - это "игра на сложностях и перекладывание ответственности".
"Заявление о готовности к выборам – это скорее тактический ход. Зеленский создает видимость демократичности, одновременно выставляя нереальные требования к безопасности и финансированию, что в конечном счете сделает проведение выборов в нынешних условиях крайне затруднительным", - сказал Тиханский.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский заговорил о выборах под давлением США, заявил Ушаков
14 декабря, 14:07
Эксперт также подчеркнул, что Запад, вероятно, будет играть ключевую роль в определении судьбы выборов на Украине, оказывая давление на украинские власти и поддерживая тех кандидатов, которые, по его мнению, способны обеспечить "стабильность и прогресс в стране".
"Основной вопрос заключается в том, как обеспечить легитимность и безопасность избирательного процесса, чтобы результаты выборов не стали причиной дальнейшей дестабилизации ситуации на Украине. Риск манипуляций остается высоким", - подытожил аналитик.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Политолог назвал готовность Зеленского к выборам словоблудием
12 декабря, 11:23
 
