Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Начали с Фаридуни, он подробно начал давать показания на русском языке, без листочка. Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании", - рассказал собеседник агентства.