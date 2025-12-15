Рейтинг@Mail.ru
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
20:10 15.12.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде - РИА Новости, 15.12.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 15.12.2025
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде

РИА Новости: фигурант дел о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде

Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Начали с Фаридуни, он подробно начал давать показания на русском языке, без листочка. Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании", - рассказал собеседник агентства.
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Родственники исполнителей теракта в "Крокусе" не приедут на суд
11 декабря, 09:45
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не задали вопросы потерпевшим
24 августа, 05:10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
