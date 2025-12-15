https://ria.ru/20251215/terakt-2062228956.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде - РИА Новости, 15.12.2025
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" дал первые показания в суде
Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни дал первые показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Начали с Фаридуни, он подробно начал давать показания на русском языке, без листочка. Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Обвинение закончило представлять свои доказательства в декабре.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.