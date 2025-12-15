Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 15.12.2025 (обновлено: 22:57 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/terakt-2062208046.html
В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами
В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами - РИА Новости, 15.12.2025
В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами
Американские власти предотвратили серию терактов, которые планировало пропалестинское движение Turtle Island Liberation Front, сообщила генпрокурор США Пэм... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T18:21:00+03:00
2025-12-15T22:57:00+03:00
в мире
калифорния
сша
фбр
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20251215/kholokost-2062021263.html
калифорния
сша
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сша, фбр, лос-анджелес
В мире, Калифорния, США, ФБР, Лос-Анджелес
В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами

Генпрокурор США сообщила о предотвращении теракта в Калифорнии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Американские власти предотвратили серию терактов, которые планировало пропалестинское движение Turtle Island Liberation Front, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.
«

"После тщательного совместного расследования Минюст и ФБР предотвратили то, что могло стать масштабным и ужасающим террористическим заговором в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес). Turtle Island Liberation Front — крайне левая, пропалестинская, антиправительственная и антикапиталистическая группировка — готовилась провести серию взрывов против нескольких целей в Калифорнии начиная с кануна Нового года", — написала она в соцсети X.

Генпрокурор добавила, что движение также планировало серию взрывов против сотрудников и транспортных средств Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.
Как уточнил директор ФСБ Каш Патель, силовики задержали четырех подозреваемых. По его словам, злоумышленники также планировали теракт в Новом Орлеане.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Переживший холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену
02:25
 
В миреКалифорнияСШАФБРЛос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала