В Калифорнии предотвратили теракт, готовившийся пропалестинскими радикалами

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Американские власти предотвратили серию терактов, которые планировало пропалестинское движение Turtle Island Liberation Front, сообщила генпрокурор США Пэм Бонди.
"После тщательного совместного расследования Минюст и ФБР предотвратили то, что могло стать масштабным и ужасающим террористическим заговором в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес). Turtle Island Liberation Front — крайне левая, пропалестинская, антиправительственная и антикапиталистическая группировка — готовилась провести серию взрывов против нескольких целей в Калифорнии начиная с кануна Нового года", — написала она в соцсети X.
Генпрокурор добавила, что движение также планировало серию взрывов против сотрудников и транспортных средств Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) США.
Как уточнил директор ФСБ Каш Патель, силовики задержали четырех подозреваемых. По его словам, злоумышленники также планировали теракт в Новом Орлеане.