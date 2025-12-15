Рейтинг@Mail.ru
17:23 15.12.2025
В Кремле осудили теракт на пляже в Австралии
Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
© AP Photo / Mark Baker
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии", - сказал представитель Кремля. "Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука", - подчеркнул он.
"Президент Путин, как известно, поздравил евреев с праздником Ханука", - сказал Песков.
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
