В Кремле осудили теракт на пляже в Австралии

"Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии", - сказал представитель Кремля. "Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука", - подчеркнул он.