В Кремле осудили теракт на пляже в Австралии
Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле осудили теракт на пляже в Австралии
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Россия выступает с решительным осуждением варварского теракта в Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы в России самым решительным образом осуждаем варварский террористический акт, устроенный экстремистами в Австралии", - сказал представитель Кремля. "Тем более отвратительным является тот факт, что он был осуществлен на религиозной почве в такой важный и святой праздник для всех евреев, как Ханука", - подчеркнул он.
"Президент Путин, как известно, поздравил евреев с праздником Ханука", - сказал Песков.