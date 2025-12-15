Рейтинг@Mail.ru
04:06 15.12.2025 (обновлено: 08:56 15.12.2025)
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб
Подозреваемый в теракте на пляже в Сиднее Навид Акрам попадал в поле зрения спецслужб, передает ABC. РИА Новости, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Подозреваемый в теракте на пляже в Сиднее Навид Акрам попадал в поле зрения спецслужб, передает ABC.
"Шесть лет назад ASIO допрашивало одного из боевиков, совершивших нападение на пляже Бондай, по поводу его тесных связей с территориальной ячейкой "Исламского государства"*" — сообщил телеканал.
Источник в объединенной контртеррористической группе спецслужб провинции Новый Южный Уэльс заявил, что в автомобиле подозреваемых на пляже Бондай нашли флаг ИГ*.
Как пишет New York Post, 24-летний Акрам мог изучать религию в исламском центре — институте Аль-Мурада. Он связан с другими мусульманскими организациями в Австралии.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на пляже Бондай. По данным полиции, это были двое мужчин 50 и 24 лет, отец и сын. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Второго мужчину задержали, им оказался житель Сиднея Навид Акрам. Телеканал 9News, в свою очередь, сообщал, что третий преступник сдался сам.
В соцсетях появилась информация, что одного из стрелков обезоружил прохожий, напав на него со спины. Мужчине удалось вырвать из рук преступника дробовик.
Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины.
Как позднее сообщила полиция, два активированных самодельных взрывных устройства изъяли с места теракта и затем обезвредили.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Переживший холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену
