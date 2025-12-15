Мишустин предложил тиражировать опыт ОЭЗ "Технополис Москва" в регионах

«

"Что очень важно: что тысячи предприятий, которые сегодня составляют основу промышленности России, объединены в кластер. Открытие этого центра как раз завершает подготовку для кадрового резерва, необходимого, в частности, Москве. Но дело в том, что такие практики, если они хороши в Москве, они точно абсолютно хороши будут в Российской Федерации", - сказал Мишустин в ходе посещения центра.