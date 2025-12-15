Рейтинг@Mail.ru
Мишустин предложил тиражировать опыт ОЭЗ "Технополис Москва" в регионах
15:43 15.12.2025 (обновлено: 15:45 15.12.2025)
Мишустин предложил тиражировать опыт ОЭЗ "Технополис Москва" в регионах
Мишустин предложил тиражировать опыт ОЭЗ "Технополис Москва" в регионах
россия, москва, михаил мишустин
Россия, Москва, Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин в Центре практической подготовки для машиностроения в Москве
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил тиражировать в регионах России практику работы ОЭЗ "Технополис Москва" и опыт создания на его базе центра подготовки кадров.
Премьер в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ "Технополис Москва".
«
"Что очень важно: что тысячи предприятий, которые сегодня составляют основу промышленности России, объединены в кластер. Открытие этого центра как раз завершает подготовку для кадрового резерва, необходимого, в частности, Москве. Но дело в том, что такие практики, если они хороши в Москве, они точно абсолютно хороши будут в Российской Федерации", - сказал Мишустин в ходе посещения центра.
По его словам, правительство системно занимается этими вопросами, есть отдельные госпрограммы и национальные проекты, которые так или иначе нацелены на достижение технологического и промышленного суверенитета.
"Уверен абсолютно, что отсюда надо брать пример, тиражировать его по стране", - подчеркнул глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин фотографируются с сотрудниками Центра практической подготовки для машиностроения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мишустин посетил центр подготовки кадров для машиностроения в Москве
13:49
Он отметил продуманность "Технополиса" и нацеленность его элементов на выполнение самых важных задач. Одной из них Мишустин назвал достижение суверенитета в области машиностроения и обработки материалов.
"Ребята, которые здесь учатся, очень профессионально уже подготовлены. Даже с первокурсниками мы сейчас общались: они мотивированы, занимаются черчением, используют программное обеспечение самое современное отечественное, в том числе и для формирования деталей, расчетов. Это уже такой высокий уровень", - оценил Мишустин.
 
