Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда - РИА Новости, 15.12.2025
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
Камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня, реально осуществить его и принять реальное участие в гуманитарном разминировании приграничных... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:22:00+03:00
2025-12-15T17:22:00+03:00
2025-12-15T17:22:00+03:00
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
Пхалангкун: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня
БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости.
Камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня, реально осуществить его и принять реальное участие в гуманитарном разминировании приграничных территорий, иначе двустороннее прекращение огня не состоится, заявил
МИД Таиланда.
Выдвинутые Камбодже
в понедельник условия зачитал официальный представитель внешнеполитического ведомства Таиланда
Никондет Пхалангкун на брифинге, посвященном таиландско-камбоджийскому пограничному вооруженному конфликту.
"Условия, выдвинутые Таиландом, таковы: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня; прекращение огня должно быть реальным, практическим и устойчивым; Камбоджа должна серьезно и искренне сотрудничать с Таиландом в вопросах разминирования", - заявил на брифинге официальный представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда.
По словам Пхалангкуна, такая позиция Таиланда основана на опыте и вызвана тем фактом, что "Камбоджа ранее неоднократно заявляла о своих намерениях по деэскалации конфликта, однако ее реальные действия не соответствовали ее заявлениям".
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается уже восемь дней. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджийские власти сообщали о гибели 15 гражданских. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.