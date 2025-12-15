Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда

Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. Архивное фото

БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. Камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня, реально осуществить его и принять реальное участие в гуманитарном разминировании приграничных территорий, иначе двустороннее прекращение огня не состоится, заявил МИД Таиланда.

Выдвинутые Камбодже в понедельник условия зачитал официальный представитель внешнеполитического ведомства Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге, посвященном таиландско-камбоджийскому пограничному вооруженному конфликту.

"Условия, выдвинутые Таиландом, таковы: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня; прекращение огня должно быть реальным, практическим и устойчивым; Камбоджа должна серьезно и искренне сотрудничать с Таиландом в вопросах разминирования", - заявил на брифинге официальный представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда.

По словам Пхалангкуна, такая позиция Таиланда основана на опыте и вызвана тем фактом, что "Камбоджа ранее неоднократно заявляла о своих намерениях по деэскалации конфликта, однако ее реальные действия не соответствовали ее заявлениям".