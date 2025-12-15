Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда - РИА Новости, 15.12.2025
17:22 15.12.2025
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда
в мире, таиланд, камбоджа, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа должна первой объявить прекращение огня, заявил МИД Таиланда

Пхалангкун: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня

© AP Photo / Heng SinithЛюди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Люди покидают свои дома недалеко от границы с Таиландом в Камбодже. Архивное фото
БАНГКОК, 15 дек – РИА Новости. Камбоджийская сторона должна первой объявить прекращение огня, реально осуществить его и принять реальное участие в гуманитарном разминировании приграничных территорий, иначе двустороннее прекращение огня не состоится, заявил МИД Таиланда.
Выдвинутые Камбодже в понедельник условия зачитал официальный представитель внешнеполитического ведомства Таиланда Никондет Пхалангкун на брифинге, посвященном таиландско-камбоджийскому пограничному вооруженному конфликту.
Солдаты в Тайланде - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
16:21
"Условия, выдвинутые Таиландом, таковы: Камбоджа должна первой объявить прекращение огня; прекращение огня должно быть реальным, практическим и устойчивым; Камбоджа должна серьезно и искренне сотрудничать с Таиландом в вопросах разминирования", - заявил на брифинге официальный представитель и генеральный директор департамента информации МИД Таиланда.
По словам Пхалангкуна, такая позиция Таиланда основана на опыте и вызвана тем фактом, что "Камбоджа ранее неоднократно заявляла о своих намерениях по деэскалации конфликта, однако ее реальные действия не соответствовали ее заявлениям".
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается уже восемь дней. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджийские власти сообщали о гибели 15 гражданских. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Камбоджа не выпускает более шести тысяч граждан Таиланда
06:32
 
В миреТаиландКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
