Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа

"В 12.56 (8.56 мск - ред.) тайские войска задействовали дроны, чтобы распылить большое количество токсичного газа в районе деревень Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале. Кроме того, в минобороны добавили, что утром в понедельник тайские военные задействовали токсичный газ и в районе храма Та Крабей.