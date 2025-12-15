Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
16:21 15.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа
в мире
камбоджа
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
камбоджа
таиланд
в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа

Камбоджа обвинила Таиланд в распылении токсичного газа с помощью БПЛА

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Камбоджийское министерство национальной обороны заявило, что тайские военные в понедельник распылили токсичный газ с помощью беспилотников над жилыми районами Камбоджи.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается уже более недели. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджийские власти сообщали о гибели 15 гражданских. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
"В 12.56 (8.56 мск - ред.) тайские войска задействовали дроны, чтобы распылить большое количество токсичного газа в районе деревень Сангкум Тмей и Эк Пхап в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале. Кроме того, в минобороны добавили, что утром в понедельник тайские военные задействовали токсичный газ и в районе храма Та Крабей.
Ранее оборонное ведомство Камбоджи уже обвиняло Таиланд в применении токсичного газа в жилых районах приграничной камбоджийской провинции Бантей Меанчей, охарактеризовав действия тайской стороны как серьезное нарушение международного гуманитарного права.
Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила РИА Новости, что осведомлена об обвинениях Камбоджи в адрес Таиланда в применении токсичного газа, однако для дальнейших действий ей необходим официальный запрос государства - участника организации.
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
В мире Камбоджа Таиланд Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
