МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На Западе распространено неадекватное мнение о военных возможностях России и ее планах, пишет издание Steigan.
"В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. <…> С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет — обычно на генерального секретаря НАТО Марка Рютте и на Фридриха Мерца", — говорится в статье.
Как отмечается в материале, Западной Европе не нужна Россия, чтобы уничтожить себя — она прекрасно справляется с этим сама.
"Напротив, Путин, изначально западный политик, действовавший в традициях Петра Великого, теперь отказался от Европы и направил всю российскую экономику и интересы на Восток", — замечает автор статьи.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
