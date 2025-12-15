Рейтинг@Mail.ru
На Западе высмеяли мифы о возможностях России - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 15.12.2025 (обновлено: 10:06 15.12.2025)
На Западе высмеяли мифы о возможностях России
На Западе высмеяли мифы о возможностях России - РИА Новости, 15.12.2025
На Западе высмеяли мифы о возможностях России
На Западе распространено неадекватное мнение о военных возможностях России и ее планах, пишет издание Steigan. РИА Новости, 15.12.2025
На Западе высмеяли мифы о возможностях России

Steigan: на Западе сложилось неадекватное мнение о военных возможностях России

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. На Западе распространено неадекватное мнение о военных возможностях России и ее планах, пишет издание Steigan.
"В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. <…> С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет — обычно на генерального секретаря НАТО Марка Рютте и на Фридриха Мерца", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
12 декабря, 08:00
Как отмечается в материале, Западной Европе не нужна Россия, чтобы уничтожить себя — она прекрасно справляется с этим сама.
"Напротив, Путин, изначально западный политик, действовавший в традициях Петра Великого, теперь отказался от Европы и направил всю российскую экономику и интересы на Восток", — замечает автор статьи.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаМарк РюттеФридрих МерцВладимир ПутинНАТОЕвросоюзГерманияСергей Лавров
 
 
