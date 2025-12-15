Рейтинг@Mail.ru
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/svechnikov-2062027576.html
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции - РИА Новости, 15.12.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, сообщила... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T04:51:00+03:00
2025-12-15T04:51:00+03:00
в мире
стамбул
россия
греция
николай свечников
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:20:1080:628_1920x0_80_0_0_f0002093f7cbeae55b7e02eb40d5a212.png
/20251113/ischeznovenie-2054852862.html
https://ria.ru/20251028/svechnikov-2051342887.html
стамбул
россия
греция
босфор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443824_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5c52560444962534c93ed3c8992c1d48.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, греция, николай свечников, босфор
В мире, Стамбул, Россия, Греция, Николай Свечников, Босфор
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции

РИА Новости: семья Свечникова обратится в дипмиссию в Греции и береговую охрану

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на этой неделе прибыла в Стамбул, чтобы получить актуальные сведения о ходе расследования.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
13 ноября, 20:30
"Мы готовимся обратиться в российское консульство в Греции и в греческую морскую береговую охрану. Нужно подать официальную заявку", - сообщила Караман.
В турецкой береговой охране сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Также семья рассчитывает обратиться в Международный олимпийский комитет.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Паромы плывут через Босфор в сторону района Эминёню в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
28 октября, 23:39
 
В миреСтамбулРоссияГрецияНиколай СвечниковБосфор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала