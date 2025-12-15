https://ria.ru/20251215/svechnikov-2062027576.html
Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану
СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина на этой неделе прибыла в Стамбул
, чтобы получить актуальные сведения о ходе расследования.
"Мы готовимся обратиться в российское консульство в Греции
и в греческую морскую береговую охрану. Нужно подать официальную заявку", - сообщила Караман.
В турецкой береговой охране сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.
Также семья рассчитывает обратиться в Международный олимпийский комитет.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова
, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.