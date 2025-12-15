Семья пропавшего в Босфоре пловца обратится в дипмиссию в Греции

СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует обратиться в дипмиссию РФ в Афинах и греческую береговую охрану, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.

Мать спортсмена Галина на этой неделе прибыла в Стамбул , чтобы получить актуальные сведения о ходе расследования.

"Мы готовимся обратиться в российское консульство в Греции и в греческую морскую береговую охрану. Нужно подать официальную заявку", - сообщила Караман.

В турецкой береговой охране сообщили родственникам, что есть небольшая вероятность непоступления информации от греческих властей в случае обнаружения тела Николая на территории Греции.

Также семья рассчитывает обратиться в Международный олимпийский комитет.

Жандармерия продолжает искать следы Свечникова , активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.