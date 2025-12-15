Рейтинг@Mail.ru
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/svechnikov-2062021747.html
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки - РИА Новости, 15.12.2025
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
Турецкие следователи не обнаружили признаков угроз или предсмертной записки в телефоне пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T02:33:00+03:00
2025-12-15T02:33:00+03:00
в мире
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_0:76:732:488_1920x0_80_0_0_cf5b4f635a5a87a3e06cc4712c475e32.jpg
/20251113/ischeznovenie-2054852862.html
/20251031/plovets-2051991958.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_41:0:692:488_1920x0_80_0_0_21db61c915c963018623a25dfa63a683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, босфор, россия, николай свечников
В мире, Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки

РИА Новости: в телефоне пловца Свечникова не нашли предсмертной записки

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Турецкие следователи не обнаружили признаков угроз или предсмертной записки в телефоне пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина ранее опровергла в интервью РИА Новости версии о том, что Николай якобы "убежал" от СВО или ко второй семье. Галина на этой неделе прибыла в Стамбул, чтобы получить актуальные сведения о ходе расследования.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Русского пловца унесло в Грецию? Новые сенсации в деле о пропаже Свечникова
13 ноября, 20:30
"Мы с Галиной забрали телефон Николая. Прокурор сказал, что им нужно было обследовать телефон как следует, они должны были убедиться, что не поступало каких-либо угроз, нет ли какой-либо предсмертной записки ... ничего такого они не нашли", - сообщила Караман.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мать пловца Свечникова прокомментировала версию о его "бегстве" от СВО
31 октября, 04:11
 
В миреСтамбулБосфорРоссияНиколай Свечников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала