В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки - РИА Новости, 15.12.2025
В телефоне пропавшего в Босфоре пловца не нашли угроз или записки
Турецкие следователи не обнаружили признаков угроз или предсмертной записки в телефоне пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова
СТАМБУЛ, 15 дек – РИА Новости. Турецкие следователи не обнаружили признаков угроз или предсмертной записки в телефоне пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман.
Мать спортсмена Галина ранее опровергла в интервью РИА Новости версии о том, что Николай якобы "убежал" от СВО или ко второй семье. Галина на этой неделе прибыла в Стамбул
, чтобы получить актуальные сведения о ходе расследования.
"Мы с Галиной забрали телефон Николая. Прокурор сказал, что им нужно было обследовать телефон как следует, они должны были убедиться, что не поступало каких-либо угроз, нет ли какой-либо предсмертной записки ... ничего такого они не нашли", - сообщила Караман.
Жандармерия продолжает искать следы Свечникова
, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости в конце октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле. Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе ее сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.