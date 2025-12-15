Рейтинг@Mail.ru
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
11:29 15.12.2025
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года - РИА Новости, 15.12.2025
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
Москвичи заключили рекордное количество браков в этом году, пик пришелся на летний сезон, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.12.2025
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года

Ракова: в Москве зарегистрировали 87 тысяч браков с начала года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Молодожены во время торжественной регистрации брака в Дворце бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Москвичи заключили рекордное количество браков в этом году, пик пришелся на летний сезон, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы зарегистрировали 87 тысяч браков, и, хотя год ещё не закончился, это уже рекордное количество за 3 года", - сообщила Ракова в интервью РИА Новости и телеканалам "Россия 24", "Россия 1" и "Москва 24".
Вице-мэр добавила, что самый активный летний сезон побил все рекорды – были зарегистрированы 36 тысяч браков, что является рекордом за 10 лет.
