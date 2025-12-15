https://ria.ru/20251215/svadba-2062083565.html
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года - РИА Новости, 15.12.2025
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
Москвичи заключили рекордное количество браков в этом году, пик пришелся на летний сезон, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 15.12.2025
В Москве заключили рекордное количество браков с начала года
Ракова: в Москве зарегистрировали 87 тысяч браков с начала года