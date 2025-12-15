В Москве заключили рекордное количество браков с начала года

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Москвичи заключили рекордное количество браков в этом году, пик пришелся на летний сезон, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что самый активный летний сезон побил все рекорды – были зарегистрированы 36 тысяч браков, что является рекордом за 10 лет.