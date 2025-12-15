Суслов отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов заявил РИА Новости, что ему приятно оказаться в санкционном списке Евросоюза, но в целом это решение глупое и бессмысленное.