Суслов отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов заявил РИА Новости, что ему приятно оказаться в санкционном списке Евросоюза, но в целом это решение глупое и бессмысленное.
Ранее Евросоюз внес в санкционный список генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, директора по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, эксперта этого клуба Суслова и председателя совета Фонда развития и поддержки "Валдая" Андрея Быстрицкого.
"Мне приятно, потому что Евросоюз является главным противником России, придерживающимся наиболее жесткой конфронтационной позиции. Он по-прежнему находится в парадигме попыток нанести нам стратегическое поражение, и поэтому внесение меня в санкционный список рассматриваю как признание моих заслуг. Конечно, это решение абсолютно глупое, подлое и бессмысленное", - сказал Суслов.
"Оно говорит о том, что нынешнее руководство Евросоюза не готово к серьезному диалогу с Россией даже на период после окончания военного конфликта на Украине... Он готов вести диалог только со своими подхалимами, с предателями России, которые сбежали, в том числе в европейские страны", - полагает эксперт.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.