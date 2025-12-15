https://ria.ru/20251215/sud-2062184586.html
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости.
Суд приговорил бывшего председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству к 4,5 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем уничтожение лесных насаждений и причинение ущерба на сумму свыше 97 миллионов рублей, сообщила
объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Приговором Ленинского районного суда г. Иваново
от 15 декабря 2025 года бывший председатель комитета Ивановской области
по лесному хозяйству осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ
(Превышение должностных полномочий)", - говорится на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".
Установлено, что в период со 2 июля 2019 года по 1 сентября 2020 года председатель комитета, нарушив действовавшее на тот момент законодательство, издал распоряжение о предоставлении лесного участка в аренду ООО "Хромцовский карьер". Его действия "повлекли наступление тяжких последствий в виде уничтожения лесных насаждений и причинения государству материального ущерба на общую сумму 97 044 039 рублей".
Подсудимый в судебном заседании вину не признал.
"Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере лесного хозяйства, на срок 2 года. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы назначена исправительная колония общего режима", - отмечает пресс-служба судов.
Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда.