В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству

Установлено, что в период со 2 июля 2019 года по 1 сентября 2020 года председатель комитета, нарушив действовавшее на тот момент законодательство, издал распоряжение о предоставлении лесного участка в аренду ООО "Хромцовский карьер". Его действия "повлекли наступление тяжких последствий в виде уничтожения лесных насаждений и причинения государству материального ущерба на общую сумму 97 044 039 рублей".