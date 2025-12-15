Рейтинг@Mail.ru
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 15.12.2025 (обновлено: 17:06 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/sud-2062184586.html
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству - РИА Новости, 15.12.2025
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству
Суд приговорил бывшего председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству к 4,5 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:03:00+03:00
2025-12-15T17:06:00+03:00
происшествия
ивановская область
иваново
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251214/fetisov-2061927796.html
https://ria.ru/20251215/netreba-2062087646.html
ивановская область
иваново
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, иваново, россия
Происшествия, Ивановская область, Иваново, Россия
В Ивановской области осудили экс-главу комитета по лесному хозяйству

Суд в Ивановской области вынес приговор экс-главе комитета по лесному хозяйству

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству к 4,5 годам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий, повлекшем уничтожение лесных насаждений и причинение ущерба на сумму свыше 97 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 15 декабря 2025 года бывший председатель комитета Ивановской области по лесному хозяйству осужден за совершение преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)", - говорится на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте".
Суд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Экс-бенефициара банка "Траст" Фетисова осудили на восемь лет
Вчера, 09:41
Установлено, что в период со 2 июля 2019 года по 1 сентября 2020 года председатель комитета, нарушив действовавшее на тот момент законодательство, издал распоряжение о предоставлении лесного участка в аренду ООО "Хромцовский карьер". Его действия "повлекли наступление тяжких последствий в виде уничтожения лесных насаждений и причинения государству материального ущерба на общую сумму 97 044 039 рублей".
Подсудимый в судебном заседании вину не признал.
"Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере лесного хозяйства, на срок 2 года. Местом отбывания наказания в виде лишения свободы назначена исправительная колония общего режима", - отмечает пресс-служба судов.
Уточняется, что осужденный взят под стражу в зале суда.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
11:41
 
ПроисшествияИвановская областьИвановоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала