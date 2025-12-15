https://ria.ru/20251215/sud-2062176820.html
Суд продлил домашний арест главреду Baza
Замоскворецкий суд Москвы до 23 января продлил домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, передает... РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до 23 января продлил домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову по делу о даче взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Трифонову
меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 января 2026 года", - огласила решение судья.
Суд разрешил Трифонову изменить адрес места отбытия домашнего ареста - об этом просили обвиняемый и его адвокат в связи с "с семейными обстоятельствами". Следователь просьбу поддержал.
Адвокат также просил суд назначить главреду запрет определенных действий, но получил отказ.
Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России
"Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару
Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода
Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Ранее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщал РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли, что уволены со службы.