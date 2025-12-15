Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла

ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заседание суда было отложено из-за неявки стороны обвинения.

Адвокат архиепископа Ерем Саркисян сообщил журналистам, что во вторник владыка будет переведён в ереванский медцентр, где будет прооперирован.

"Приговор архиепископу Микаэла Аджапахяну - полностью незаконный. Он был быть оправдан", - заявил Саркисян.

Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.