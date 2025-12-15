Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла - РИА Новости, 15.12.2025
16:04 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/sud-2062166949.html
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла - РИА Новости, 15.12.2025
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, армения, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла

РИА Новости: суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание суда было отложено из-за неявки стороны обвинения.
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян
1 декабря, 17:32
Адвокат архиепископа Ерем Саркисян сообщил журналистам, что во вторник владыка будет переведён в ереванский медцентр, где будет прооперирован.
"Приговор архиепископу Микаэла Аджапахяну - полностью незаконный. Он был быть оправдан", - заявил Саркисян.
Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Соратника армянского архиепископа Баграта перевели под домашний арест
1 декабря, 19:19
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
