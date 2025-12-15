https://ria.ru/20251215/sud-2062166949.html
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.12.2025
Апелляционный суд в Армении отложил рассмотрение дела архиепископа Микаэла
ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении отложил рассмотрение жалобы на арест архиепископа Микаэла Аджапахяна на 13 января, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание суда было отложено из-за неявки стороны обвинения.
Адвокат архиепископа Ерем Саркисян сообщил журналистам, что во вторник владыка будет переведён в ереванский медцентр, где будет прооперирован.
"Приговор архиепископу Микаэла Аджапахяну - полностью незаконный. Он был быть оправдан", - заявил Саркисян.
Ранее оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян сообщил журналистам, что архиепископ Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции. По его словам, этот вопрос нужно решить как можно скорее.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана
Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II
из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви
. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна
, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.