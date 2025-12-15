Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza
15:42 15.12.2025
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza - РИА Новости, 15.12.2025
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza
Замоскворецкий суд Москвы продлил до января домашний арест бывшим полицейским по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова
Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza

Суд продлил до января домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до января домашний арест бывшим полицейским по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить Селиванову меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 января 2026 года", - сказал судья.
Александр Селиванов, а также второй фигурант Александр Аблаев и их адвокаты не возражали против продления домашнего ареста. Аналогичное ходатайство суд также должен рассмотреть и в отношении Сергея Ковалева.
Ранее все трое находились в СИЗО, затем их перевели под домашний арест.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Ранее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщал РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли о том, что они уволены со службы.
Трифонову вменяется три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
