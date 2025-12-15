Суд продлил домашний арест экс-полицейским по делу главреда Baza

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил до января домашний арест бывшим полицейским по уголовному делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить Селиванову меру пресечения в виде домашнего ареста до 23 января 2026 года", - сказал судья.

Александр Селиванов , а также второй фигурант Александр Аблаев и их адвокаты не возражали против продления домашнего ареста. Аналогичное ходатайство суд также должен рассмотреть и в отношении Сергея Ковалева.

Ранее все трое находились в СИЗО, затем их перевели под домашний арест.

Ранее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщал РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли о том, что они уволены со службы.