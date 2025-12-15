В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Кировский областной суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, который дочь местной жительницы оформила с ее телефона под влиянием мошенников, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов суда.

Как сообщается в материалах дела, несовершеннолетняя дочь кировчанки взяла ее телефон, а когда вернула, то женщина увидела уведомления от Сбербанка об одобрении кредита на сумму 546,5 тысячи рублей. Затем деньги были переведены другим людям. Женщина обратилась к ПАО "Сбербанк" с требованием аннулировать кредитный договор как оформленный в результате мошеннических действий, но ей было отказано.

После этого кировчанка сразу же обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). "Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что неустановленное лицо под предлогом получения игровой валюты в онлайн-игре тайно похитило денежные средства… в общей сумме 700 555 рублей", - говорится в документах.

Кировчанка подала в суд иск к ПАО "Сбербанк России", указав, что 7 июня 2024 года неизвестным лицом был совершен вход в приложение "Сбербанк онлайн" от ее имени с другого устройства с последующим оформлением потребительского кредита, и попросила суд признать этот договор недействительным. Однако решением Октябрьского районного суда Кирова от 31 октября 2024 года ее требования к Сбербанку были оставлены без удовлетворения.

После этого женщина подала апелляционную жалобу. На заседании в Кировском областном суде кировчанка рассказала, что не получала никаких сообщений от банка о заключении кредитного договора и переводах денег, представив скрин-шот сообщений от банка.

"Согласно пояснениям истца, управление ее телефоном в момент заключения кредитного договора с банком дистанционным способом осуществлялось неустановленными лицами не напрямую с истцом, а через ее несовершеннолетнюю дочь, действующую под руководством и влиянием третьих лиц в целях получения мошенническим путем денежных средств истца", - отмечается в материалах дела.

Как отметили в суде, обязанность проверки реального наличия воли заемщика на заключение договора и того, что персональные данные принадлежат именно тому лицу, которое заключает договор, лежит на банке. "Сам по себе факт, что до совершения оспариваемых операций были введены логин, пароль, код подтверждения, не может с достоверностью свидетельствовать о наличии воли истца на заключение кредитного договора", - отмечается в определении суда.

Подчеркивается, что все действия по получению кредита, заключению договора и переводу полученных кредитных средств другим людям были совершены с помощью нескольких смс-кодов, направленных на номер телефона истца. "Такой упрощенный порядок предоставления потребительского кредита и распоряжения кредитными средствами противоречит порядку заключения договора потребительского кредита", - постановили в облсуде.