Рейтинг@Mail.ru
В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/sud-2062137865.html
В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников
В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников - РИА Новости, 15.12.2025
В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников
Кировский областной суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, который дочь местной жительницы оформила с ее телефона под влиянием... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T14:25:00+03:00
2025-12-15T14:25:00+03:00
происшествия
киров
россия
кировский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251204/sud-2059806087.html
https://ria.ru/20251108/mvd-2053621664.html
https://ria.ru/20251212/moskva-2061766482.html
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, россия, кировский областной суд
Происшествия, Киров, Россия, Кировский областной суд
В Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников

РИА Новости: в Кирове суд отменил кредит, оформленный под влиянием мошенников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек – РИА Новости. Кировский областной суд признал недействительным кредитный договор на полмиллиона рублей, который дочь местной жительницы оформила с ее телефона под влиянием мошенников, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов суда.
Как сообщается в материалах дела, несовершеннолетняя дочь кировчанки взяла ее телефон, а когда вернула, то женщина увидела уведомления от Сбербанка об одобрении кредита на сумму 546,5 тысячи рублей. Затем деньги были переведены другим людям. Женщина обратилась к ПАО "Сбербанк" с требованием аннулировать кредитный договор как оформленный в результате мошеннических действий, но ей было отказано.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Житель Тюмени смог оспорить кредит, который взял из-за мошенников
4 декабря, 16:08
После этого кировчанка сразу же обратилась в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). "Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что неустановленное лицо под предлогом получения игровой валюты в онлайн-игре тайно похитило денежные средства… в общей сумме 700 555 рублей", - говорится в документах.
Кировчанка подала в суд иск к ПАО "Сбербанк России", указав, что 7 июня 2024 года неизвестным лицом был совершен вход в приложение "Сбербанк онлайн" от ее имени с другого устройства с последующим оформлением потребительского кредита, и попросила суд признать этот договор недействительным. Однако решением Октябрьского районного суда Кирова от 31 октября 2024 года ее требования к Сбербанку были оставлены без удовлетворения.
После этого женщина подала апелляционную жалобу. На заседании в Кировском областном суде кировчанка рассказала, что не получала никаких сообщений от банка о заключении кредитного договора и переводах денег, представив скрин-шот сообщений от банка.
"Согласно пояснениям истца, управление ее телефоном в момент заключения кредитного договора с банком дистанционным способом осуществлялось неустановленными лицами не напрямую с истцом, а через ее несовершеннолетнюю дочь, действующую под руководством и влиянием третьих лиц в целях получения мошенническим путем денежных средств истца", - отмечается в материалах дела.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
МВД предупредило о новой схеме мошенников с виртуальными кредитными картами
8 ноября, 10:58
Как отметили в суде, обязанность проверки реального наличия воли заемщика на заключение договора и того, что персональные данные принадлежат именно тому лицу, которое заключает договор, лежит на банке. "Сам по себе факт, что до совершения оспариваемых операций были введены логин, пароль, код подтверждения, не может с достоверностью свидетельствовать о наличии воли истца на заключение кредитного договора", - отмечается в определении суда.
Подчеркивается, что все действия по получению кредита, заключению договора и переводу полученных кредитных средств другим людям были совершены с помощью нескольких смс-кодов, направленных на номер телефона истца. "Такой упрощенный порядок предоставления потребительского кредита и распоряжения кредитными средствами противоречит порядку заключения договора потребительского кредита", - постановили в облсуде.
"Судебная коллегия определила решение Октябрьского районного суда города Кирова от 31 декабря 2024 года отменить. Принять новое решение. Требования к ПАО "Сбербанк", Кировскому отделению № 8612 ПАО "Сбербанк" удовлетворить. Признать кредитный договор, заключенный 07.06.2024 между истцом и ПАО "Сбербанк", недействительным", - говорится в апелляционном определении Кировского областного суда.
Водитель такси помог поймать пособницу телефонных мошенников, которая приехала забирать у 84-летней пенсионерки ее сбережения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве таксист помог поймать пособницу телефонных мошенников
12 декабря, 21:32
 
ПроисшествияКировРоссияКировский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала