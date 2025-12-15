Брянскому экс-депутату добавили срок за мошенничество с деньгами бойцов СВО

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Суд увеличил до 10 лет срок бывшему депутату Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимиру Реуку, ранее осужденному на 8 лет за мошенничество с деньгами участников спецоперации, Суд увеличил до 10 лет срок бывшему депутату Клинцовского городского совета народных депутатов в Брянской области Владимиру Реуку, ранее осужденному на 8 лет за мошенничество с деньгами участников спецоперации, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

В июле в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона сообщали, что суд приговорил Реука, обманом похищавшего деньги участников спецоперации с целью обогащения, к восьми годам колонии за мошенничество.

"Суд установил, что фигурант дела, ранее осужденный за аналогичные преступления, являясь депутатом Клинцовского городского совета народных депутатов, обманом похитил деньги участника специальной военной операции, обещая ему содействие в освобождении от дальнейшего участия в специальной военной операции, не имея при этом фактической возможности это сделать", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Клинцовский городской суд признал бывшего депутата виновным в мошенничестве в крупном размере по части 3 статьи 159 УК РФ и в покушении на мошенничество в крупном размере по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ.

Что касается эпизода о покушении на мошенничество, то, по данным пресс-службы, фигурант не смог довести свои действия до конца, поскольку потерпевший отказался передавать ему деньги. В судебном заседании Реук виновным себя не признал.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с наказанием, ранее назначенным по приговору Клинцовского городского суда, Реуку окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 960 тысяч рублей", – отметили в пресс-службе.