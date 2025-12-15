Генпрокурор Флориды подал в суд на Roblox

"Эти хищники используют Roblox для поиска, совращения и насилия над детьми", - говорится в документе.

Главный специалист по безопасности Roblox Мэтт Кауфман отрицает выдвинутые генпрокурором обвинения. "Этот иск в корне искажает принципы работы Roblox. основой которой является безопасность. У нас есть передовые средства защиты, которые отслеживают нашу платформу на предмет вредоносного контента и сообщений", - заявил специалист, слова которого приводит портал FloridaPolitics.