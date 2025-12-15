https://ria.ru/20251215/sud-2062126138.html
Генпрокурор Флориды подал в суд на Roblox
Генпрокурор Флориды подал в суд на Roblox - РИА Новости, 15.12.2025
Генпрокурор Флориды подал в суд на Roblox
Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер подал судебный иск против Roblox, обвиняя игровую платформу в создании условий для "сексуальных... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15
2025-12-15T13:44:00+03:00
2025-12-15T13:48:00+03:00
https://ria.ru/20251211/yurist-2061276254.html
https://ria.ru/20251203/gosduma-2059632870.html
россия
флорида
Генпрокурор Флориды подал в суд на Roblox
Генпрокурор Флориды подал иск против Roblox
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмейер подал
судебный иск против Roblox, обвиняя игровую платформу в создании условий для "сексуальных хищников".
Иск, насчитывающий 76 страниц, опубликован на официальном сайте офиса генпрокурора. В иске не указана конкретная жертва.
"Эти хищники используют Roblox для поиска, совращения и насилия над детьми", - говорится в документе.
Главный специалист по безопасности Roblox Мэтт Кауфман отрицает выдвинутые генпрокурором обвинения. "Этот иск в корне искажает принципы работы Roblox. основой которой является безопасность. У нас есть передовые средства защиты, которые отслеживают нашу платформу на предмет вредоносного контента и сообщений", - заявил специалист, слова которого приводит портал FloridaPolitics.
В Роскомнадзоре
в декабре заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России
из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ*-тематики.
* движение признано в России экстремистским и запрещено