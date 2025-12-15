Рейтинг@Mail.ru
Жителю Тюменской области хотят дать пожизненное за убийство родителей
13:38 15.12.2025 (обновлено: 13:53 15.12.2025)
Жителю Тюменской области хотят дать пожизненное за убийство родителей
происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости. Прокурор Тюменской области требует отправить в колонию особого режима на пожизненный срок тюменца, который убил отца и мать, чтобы получить наследство и рассчитаться по долгам перед банками, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в июле 2025 года 35-летний тюменец убил родителей, чтобы получить наследство и продать недвижимость. Как сообщил прокурор, подсудимый готовил преступление два месяца. Сначала мужчина зарезал отца, затем своими руками задушил мать. Прокурор отметил, что даже осознав содеянное, подсудимый вел себя совершенно спокойно, приходил на работу и общался с коллегами "как ни в чем не бывало".
ПроисшествияТюменская областьРоссия
 
 
