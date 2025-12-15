https://ria.ru/20251215/sud-2062124940.html
Жителю Тюменской области хотят дать пожизненное за убийство родителей
ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости.
Прокурор Тюменской области требует отправить в колонию особого режима на пожизненный срок тюменца, который убил отца и мать, чтобы получить наследство и рассчитаться по долгам перед банками, сообщает
пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что в июле 2025 года 35-летний тюменец убил родителей, чтобы получить наследство и продать недвижимость. Как сообщил прокурор, подсудимый готовил преступление два месяца. Сначала мужчина зарезал отца, затем своими руками задушил мать. Прокурор отметил, что даже осознав содеянное, подсудимый вел себя совершенно спокойно, приходил на работу и общался с коллегами "как ни в чем не бывало".
"Прошу суд учесть особо дерзкий характер и исключительно высокую степень общественной опасности отнесенного к особо тяжкому преступления в отношении потерпевших, а также предшествующее этому и последующее поведение подсудимого. Прошу назначить подсудимому наказание по пунктам "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ
в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - приводит слова прокурора Тюменской области
Александра Попова на судебном заседании пресс-служба ведомства.
Прокурор отметил, что у подсудимого была возможность законным путем признать себя банкротом, чтобы не выплачивать кредиты и займы, но он принял решение идти преступным путем – совершить убийство родителей ради наследства.
Дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений рассматривает Тюменский областной суд. До 22 декабря по нему объявлен перерыв, тогда же ожидается вынесение приговора, пояснили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.