Жителю Тюменской области хотят дать пожизненное за убийство родителей

Суд установил, что в июле 2025 года 35-летний тюменец убил родителей, чтобы получить наследство и продать недвижимость. Как сообщил прокурор, подсудимый готовил преступление два месяца. Сначала мужчина зарезал отца, затем своими руками задушил мать. Прокурор отметил, что даже осознав содеянное, подсудимый вел себя совершенно спокойно, приходил на работу и общался с коллегами "как ни в чем не бывало".