Лазареву* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
12:08 15.12.2025
Лазареву* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Лазареву* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Лазареву* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей телеведущую Татьяну Лазареву* за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде.
"Лазаревой Т.Ю.* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - рассказали в суде.
Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
Пресненский суд Москвы 7 октября в совокупности с предыдущим приговором заочно назначил Лазаревой* 7 лет колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Лазарева* была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
* признана иноагентом в РФ
