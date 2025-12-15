На Урале оштрафовали мать школьницы, искавшей учительнице мужчину на ночь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал на 300 тысяч рублей мать школьницы, зарегистрировавшей учительницу на сайте знакомства с оскорбительным "ником" для поиска мужчины на ночь, Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал на 300 тысяч рублей мать школьницы, зарегистрировавшей учительницу на сайте знакомства с оскорбительным "ником" для поиска мужчины на ночь, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"В марте в мессенджере Telegram на сайте знакомств с числом пользователей более 16 миллионов человек 13-летняя ученица тагильской школы создала от имени педагога учетную запись с фотографией учителя, с оскорбляющим "ником" и с объявлением о поиске мужчины на ночь", – рассказали в суде.

Это объявление прочитали родственники, знакомые, ученики и учителя школы, родители. Оскорбленный учитель, отметили в инстанции, имеет большой педагогический стаж, положительно характеризуется, а распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило ее честь и достоинство как женщины, супруги, матери и педагога.

"На форме стресса у учителя возникли проблемы со здоровьем. В возбуждении уголовного дела органами полиции было отказано по причине недостижения ученицей возраста, с которого наступает уголовная ответственность за клевету", – уточнили в пресс-службе.

Учительница подала в суд и просила взыскать с мамы ученицы компенсацию морального вреда. "Решением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил распространенные несовершеннолетней ученицей… сведения признаны недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учителя, с мамы девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.