На Урале оштрафовали мать школьницы, искавшей учительнице мужчину на ночь
11:45 15.12.2025 (обновлено: 11:52 15.12.2025)
На Урале оштрафовали мать школьницы, искавшей учительнице мужчину на ночь
происшествия
нижний тагил
свердловская область
нижний тагил
свердловская область
2025
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
На Урале оштрафовали мать школьницы, искавшей учительнице мужчину на ночь

На Урале оштрафовали мать школьницы за поиск мужчины на ночь для педагога

Молоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле оштрафовал на 300 тысяч рублей мать школьницы, зарегистрировавшей учительницу на сайте знакомства с оскорбительным "ником" для поиска мужчины на ночь, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"В марте в мессенджере Telegram на сайте знакомств с числом пользователей более 16 миллионов человек 13-летняя ученица тагильской школы создала от имени педагога учетную запись с фотографией учителя, с оскорбляющим "ником" и с объявлением о поиске мужчины на ночь", – рассказали в суде.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Петербурге школьник ранил ножом учительницу
11:42
Это объявление прочитали родственники, знакомые, ученики и учителя школы, родители. Оскорбленный учитель, отметили в инстанции, имеет большой педагогический стаж, положительно характеризуется, а распространение ложных обвинений в аморальном поведении опорочило ее честь и достоинство как женщины, супруги, матери и педагога.
"На форме стресса у учителя возникли проблемы со здоровьем. В возбуждении уголовного дела органами полиции было отказано по причине недостижения ученицей возраста, с которого наступает уголовная ответственность за клевету", – уточнили в пресс-службе.
Учительница подала в суд и просила взыскать с мамы ученицы компенсацию морального вреда. "Решением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил распространенные несовершеннолетней ученицей… сведения признаны недостоверными и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию учителя, с мамы девочки взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
При этом мама ученицы на суде признала факт создания и размещения дочерью объявления от имени учителя, извинилась, но сослалась на сложное имущественное положение, которое не позволяет компенсировать причиненный моральный вред. Решение суда родительница также обжаловала.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
9 декабря, 10:47
 
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
 
 
