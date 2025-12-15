Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/sud-2062016906.html
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot - РИА Новости, 15.12.2025
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot
Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании Pussy Riot экстремистской организацией и ее запрете на территории России, сообщили... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:16:00+03:00
2025-12-15T01:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
сша
надежда толоконникова
мария алехина
екатерина самуцевич
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70431/66/704316604_0:180:2703:1700_1920x0_80_0_0_a5246bf311e985aba51288bb2b5200b2.jpg
https://ria.ru/20250915/prigovor-2042008566.html
https://ria.ru/20250724/delo-2031105242.html
москва
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70431/66/704316604_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f00faac477237299054966899e4e96ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, сша, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, США, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич, Pussy Riot, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot

Суд рассмотрит иск о признании Pussy Riot экстремистской организацией

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗаседание суда в отношении участниц панк-группы Pussy Riot
Заседание суда в отношении участниц панк-группы Pussy Riot - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Заседание суда в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании Pussy Riot экстремистской организацией и ее запрете на территории России, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение административного искового заявления замгенпрокурора РФ о признании объединения "Панк группа Пусси Райот" экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории России назначено на 15 декабря в 10.00 мск.
Участницы группы Pussy Riot в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговор за фейки об армии
15 сентября, 12:34
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову* (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Уголовное дело в отношении пяти участниц Pussy Riot направили в суд
24 июля, 12:21
 
ПроисшествияМоскваРоссияСШАНадежда ТолоконниковаМария АлехинаЕкатерина СамуцевичPussy RiotГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала