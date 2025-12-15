https://ria.ru/20251215/sud-2062016906.html
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot - РИА Новости, 15.12.2025
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot
Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании Pussy Riot экстремистской организацией и ее запрете на территории России, сообщили... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:16:00+03:00
2025-12-15T01:16:00+03:00
2025-12-15T01:16:00+03:00
происшествия
москва
россия
сша
надежда толоконникова
мария алехина
екатерина самуцевич
pussy riot
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70431/66/704316604_0:180:2703:1700_1920x0_80_0_0_a5246bf311e985aba51288bb2b5200b2.jpg
https://ria.ru/20250915/prigovor-2042008566.html
https://ria.ru/20250724/delo-2031105242.html
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70431/66/704316604_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f00faac477237299054966899e4e96ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, сша, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, США, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич, Pussy Riot, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot
Суд рассмотрит иск о признании Pussy Riot экстремистской организацией
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании Pussy Riot экстремистской организацией и ее запрете на территории России, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение административного искового заявления замгенпрокурора РФ о признании объединения "Панк группа Пусси Райот" экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории России назначено на 15 декабря в 10.00 мск.
Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову* (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.
В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ