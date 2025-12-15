Суд в Москве рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете Pussy Riot

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит иск Генпрокуратуры о признании Pussy Riot экстремистской организацией и ее запрете на территории России, сообщили РИА Новости в суде.

Рассмотрение административного искового заявления замгенпрокурора РФ о признании объединения "Панк группа Пусси Райот" экстремистской организацией, запрете ее деятельности на территории России назначено на 15 декабря в 10.00 мск.

Pussy Riot - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову* (признана иноагентом), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013-го по амнистии.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о российской армии. Алехина получила 13 лет колонии, Тасо Плетнер - 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова - по 8 лет.

Ранее Мосгорсуд заочно арестовал переехавшую в США Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в международный розыск.