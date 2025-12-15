Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка, сообщает телеканал Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на видео.

"Мужчина, находившийся на пляже Бондай во время теракта, не стал прятаться от подлых стрелков, встал во весь рост и указывал на одного из убийц перед тем, как тот открыл огонь", - говорится в сообщении Sky News.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как человек в белой рубашке вместе с другим мужчиной стоит, не прячась, перед одним из террористов. Мужчины пытались привлечь внимание стрелка, Моррисон указывает на него пальцем, привлекая его внимание. Нападавший успевает сделать два выстрела и промахивается, затем начинает перезаряжать дробовик и на этом видео заканчивается.

Как сообщает портал news.com.au, Моррисон скончался в понедельник ночью в больнице. Он был еврейским бизнесменом из Сиднея и уроженцем Советского Союза, который переехал в Австралию еще подростком. В интервью годичной давности он называл Австралию самым безопасным местом на земле.