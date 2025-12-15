Рейтинг@Mail.ru
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/strelba-2062187513.html
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей - РИА Новости, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:18:00+03:00
2025-12-15T17:18:00+03:00
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062186766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_180246654b5566047f0235d8255b3214.jpg
https://ria.ru/20251214/sidney-2062005175.html
сидней
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее
Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка.
2025-12-15T17:18
true
PT1M12S
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее.
2025-12-15T17:18
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062186766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_52419f84e682469cbd919b3ace95ce52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Австралия, Новый Южный Уэльс
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей

Переселенец из СССР Моррисон пытался защитить людей во время стрельбы в Сиднее

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на видео.
"Мужчина, находившийся на пляже Бондай во время теракта, не стал прятаться от подлых стрелков, встал во весь рост и указывал на одного из убийц перед тем, как тот открыл огонь", - говорится в сообщении Sky News.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как человек в белой рубашке вместе с другим мужчиной стоит, не прячась, перед одним из террористов. Мужчины пытались привлечь внимание стрелка, Моррисон указывает на него пальцем, привлекая его внимание. Нападавший успевает сделать два выстрела и промахивается, затем начинает перезаряжать дробовик и на этом видео заканчивается.
Как сообщает портал news.com.au, Моррисон скончался в понедельник ночью в больнице. Он был еврейским бизнесменом из Сиднея и уроженцем Советского Союза, который переехал в Австралию еще подростком. В интервью годичной давности он называл Австралию самым безопасным местом на земле.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
СМИ: обезоруживший подозреваемого в стрельбе в Сиднее оказался продавцом
Вчера, 21:31
 
В миреСиднейАвстралияНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала