Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей - РИА Новости, 15.12.2025
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка
Уроженец СССР отвлекает стреляющих террористов в Сиднее
Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка.
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее
Прохожий обезоружил одного из подозреваемых в стрельбе в Сиднее.
Уроженец СССР, погибший при теракте в Сиднее, пытался защитить людей
Переселенец из СССР Моррисон пытался защитить людей во время стрельбы в Сиднее
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Погибший во время теракта в Сиднее переселенец из Советского Союза Реувен (Рувим) Моррисон пытался защитить людей перед смертью, привлекая внимание стрелка, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на видео.
"Мужчина, находившийся на пляже Бондай во время теракта, не стал прятаться от подлых стрелков, встал во весь рост и указывал на одного из убийц перед тем, как тот открыл огонь", - говорится в сообщении Sky News.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как человек в белой рубашке вместе с другим мужчиной стоит, не прячась, перед одним из террористов. Мужчины пытались привлечь внимание стрелка, Моррисон указывает на него пальцем, привлекая его внимание. Нападавший успевает сделать два выстрела и промахивается, затем начинает перезаряжать дробовик и на этом видео заканчивается.
Как сообщает портал news.com.au, Моррисон скончался в понедельник ночью в больнице. Он был еврейским бизнесменом из Сиднея и уроженцем Советского Союза, который переехал в Австралию еще подростком. В интервью годичной давности он называл Австралию самым безопасным местом на земле.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.