Задержанный по делу о стрельбе в Род-Айленде служил в армии, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище", - передает телеканал.

Как выяснило РИА Новости из его профайла в соцсети LinkedIn, Эриксон получил медали за образцовое поведение и достижения в армии. В рамках контрактной службы, которая началась в мае 2021 года и закончилась в ноябре 2024-го, он "успешно прошел снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США".

Подозреваемый также активно занимался волонтерской работой, в рамках чего помогал бездомным и пожилым людям, ухаживал за лошадьми, которые использовались в терапевтических целях. Согласно статусу его профайла, он открыт к волонтерским возможностям в областях защиты животных, гражданских прав и помощи в случае стихийных бедствий, помимо многих других.

Несмотря на то, что ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что подозреваемый не был студентом Брауновского университета , из профайла следует, что в осеннем семестре он перевелся в это учебное заведение из Висконсинского университета, где он изучал психологию.

Как написал Эриксон, он перевелся в Брауновский университет после завершения службы. Из профайла следует, что к волонтерским возможностям он открыт в Милуоки , штат Висконсин и в Провиденс в штате Род-Айленд , где и произошла стрельба в Брауновском университете.