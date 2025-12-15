Рейтинг@Mail.ru
Задержанный по делу о стрельбе в Род-Айленде служил в армии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
05:07 15.12.2025 (обновлено: 06:21 15.12.2025)
Задержанный по делу о стрельбе в Род-Айленде служил в армии, пишут СМИ
Задержанный по делу о стрельбе в Род-Айленде служил в армии, пишут СМИ
Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в... РИА Новости, 15.12.2025
Задержанный по делу о стрельбе в Род-Айленде служил в армии, пишут СМИ

CNN: задержанный за стрельбу в Брауновском университете США оказался военным

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Задержанный в связи со стрельбой в Брауновском университете в США служил в американской армии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Человек, задержанный в связи со стрельбой в Университете Брауна, которого правоохранительные органы идентифицировали как Бенджамина Эриксона, является военнослужащим, имеющим награды, и ранее занимал должность в Арлингтонском национальном кладбище", - передает телеканал.
Как выяснило РИА Новости из его профайла в соцсети LinkedIn, Эриксон получил медали за образцовое поведение и достижения в армии. В рамках контрактной службы, которая началась в мае 2021 года и закончилась в ноябре 2024-го, он "успешно прошел снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США".
Подозреваемый также активно занимался волонтерской работой, в рамках чего помогал бездомным и пожилым людям, ухаживал за лошадьми, которые использовались в терапевтических целях. Согласно статусу его профайла, он открыт к волонтерским возможностям в областях защиты животных, гражданских прав и помощи в случае стихийных бедствий, помимо многих других.
Несмотря на то, что ранее СМИ со ссылками на источники сообщали, что подозреваемый не был студентом Брауновского университета, из профайла следует, что в осеннем семестре он перевелся в это учебное заведение из Висконсинского университета, где он изучал психологию.
Как написал Эриксон, он перевелся в Брауновский университет после завершения службы. Из профайла следует, что к волонтерским возможностям он открыт в Милуоки, штат Висконсин и в Провиденс в штате Род-Айленд, где и произошла стрельба в Брауновском университете.
Ранее мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате стрельбы, произошедшей в субботу, погибли два человека, девять пострадали. Президент учебного заведения Кристина Паксон подтвердила, что погибшие в стрельбе в Брауновском университете в США были студентами.
