СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров
15.12.2025
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР совершил предательство и колоссальную ошибку, выведя своих военнослужащих из ГДР.
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР совершил предательство и колоссальную ошибку, выведя своих военнослужащих из ГДР.
После объединения Германии
, в 1990 году канцлер ФРГ Гельмут Коль
и президент СССР Михаил Горбачев
подписали договор, по условиям которого советские войска должны были покинуть территорию Германии. Всего в Россию
из Германии вернулись 500 тысяч военнослужащих и 12 тысяч танков. Операция завершилась 31 августа 1994 года торжественной церемонией и парадом в Берлине.
"Было такое предательство, к сожалению, в истории нашей страны, но тогда она называлась Советский Союз. В последние годы СССР было предательство, в том числе и в отношении ГДР, которую отдали на поглощение ФРГ. Власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей ГДР, а всех политических деятелей "убрали" с дороги. Им не было предложено никакого будущего. Это было поглощение, а не объединение", - сказал Лавров
в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана
".
По его словам, то, что сейчас восточногерманские немцы совершенно по-другому воспринимают происходящее, довольно показательно.
"Это было ошибкой и предательством со стороны Советского Союза, когда почти полмиллиона военнослужащих были выведены без какой-либо компенсации, а возможность сохранить свое присутствие в восточной части объединенной Германии была проигнорирована. Мы это все помним. Колоссальную ошибку совершили власти тогдашней Западной Германии, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к людям второго сорта", - заключил министр.