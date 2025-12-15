Рейтинг@Mail.ru
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров
22:05 15.12.2025
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров - РИА Новости, 15.12.2025
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР совершил предательство и колоссальную ошибку, выведя своих военнослужащих из ГДР. РИА Новости, 15.12.2025
СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров

Лавров назвал предательством со стороны СССР вывод советских войск из ГДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР совершил предательство и колоссальную ошибку, выведя своих военнослужащих из ГДР.
После объединения Германии, в 1990 году канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, по условиям которого советские войска должны были покинуть территорию Германии. Всего в Россию из Германии вернулись 500 тысяч военнослужащих и 12 тысяч танков. Операция завершилась 31 августа 1994 года торжественной церемонией и парадом в Берлине.
"Было такое предательство, к сожалению, в истории нашей страны, но тогда она называлась Советский Союз. В последние годы СССР было предательство, в том числе и в отношении ГДР, которую отдали на поглощение ФРГ. Власти ФРГ как завоеватели взяли под свой контроль все земли бывшей ГДР, а всех политических деятелей "убрали" с дороги. Им не было предложено никакого будущего. Это было поглощение, а не объединение", - сказал Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".
По его словам, то, что сейчас восточногерманские немцы совершенно по-другому воспринимают происходящее, довольно показательно.
"Это было ошибкой и предательством со стороны Советского Союза, когда почти полмиллиона военнослужащих были выведены без какой-либо компенсации, а возможность сохранить свое присутствие в восточной части объединенной Германии была проигнорирована. Мы это все помним. Колоссальную ошибку совершили власти тогдашней Западной Германии, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к людям второго сорта", - заключил министр.
Уинстон Черчилль во время визита в разрушенный Берлин, июль 1945 года - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В РВИО рассказали, что сорвало планы Черчилля по нападению на СССР
10 июня, 00:30
 
В миреГерманияРоссияСергей ЛавровГельмут КольМихаил Горбачев
 
 
