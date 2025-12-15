СССР совершил предательство, выведя войска из ГДР, заявил Лавров

"Это было ошибкой и предательством со стороны Советского Союза, когда почти полмиллиона военнослужащих были выведены без какой-либо компенсации, а возможность сохранить свое присутствие в восточной части объединенной Германии была проигнорирована. Мы это все помним. Колоссальную ошибку совершили власти тогдашней Западной Германии, когда после поглощения восточной части отнеслись к своим соотечественникам как к людям второго сорта", - заключил министр.