https://ria.ru/20251215/ssha-2062246886.html
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ
Предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:57:00+03:00
2025-12-15T22:57:00+03:00
2025-12-15T22:57:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251215/tramp-2062245466.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев
В мире, США, Украина, Киев
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ
Axios: предложенные США гарантии не будут вечно доступны Киеву для рассмотрения