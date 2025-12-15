Рейтинг@Mail.ru
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
22:57 15.12.2025
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ
Предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T22:57:00+03:00
2025-12-15T22:57:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
сша
украина
киев
в мире, сша, украина, киев
В мире, США, Украина, Киев
Гарантии США не будут вечно доступны Украине для рассмотрения, пишут СМИ

Axios: предложенные США гарантии не будут вечно доступны Киеву для рассмотрения

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Предложенные США опции по гарантиям безопасности Украины не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Чиновник заявил, что предложение США, включая сильнейшие гарантии безопасности, предложенные до сих пор, "не будут вечно доступны" для рассмотрения", - пишет портал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Трамп позвонит Уиткоффу и Кушнеру во время ужина с Зеленским, пишут СМИ
Вчера, 22:49
 
