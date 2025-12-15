Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора - РИА Новости, 15.12.2025
20:28 15.12.2025
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
2025-12-15T20:28:00+03:00
2025-12-15T20:28:00+03:00
в мире
сша
калифорния
лос-анджелес
кэш патель
фбр
сша
калифорния
лос-анджелес
в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, кэш патель, фбр
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Кэш Патель, ФБР
Эссейли: задержанные в США планировали взрывы по пяти адресам в Южной Калифорнии

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Задержанные члены пропалестинской экстремистской группировки Turtle Island Liberation Front планировали установить взрывные устройства по пяти адресам в Южной Калифорнии в канун Нового года, заявил первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли.
Ранее глава ФБР Кэш Патель заявил, что в минувшие выходные ведомство арестовало четырех человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front, в связи с планируемыми террористическими атаками в Лос-Анджелесе в канун Нового года.
"Как подробно описано в федеральной жалобе, которую мы обнародуем, в ноябре 2025 года обвиняемая... разработала подробный план взрывов с целью использования взрывных устройств для нападения на пять или более объектов по всей Южной Калифорнии в канун предстоящего Нового года", — рассказал Эссейли журналистам.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Подозреваемый в теракте в Сиднее попадал в поле зрения спецслужб
