Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
Задержанные члены пропалестинской экстремистской группировки Turtle Island Liberation Front планировали установить взрывные устройства по пяти адресам в Южной... РИА Новости, 15.12.2025
Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора
Эссейли: задержанные в США планировали взрывы по пяти адресам в Южной Калифорнии