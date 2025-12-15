Задержанные в США планировали пять терактов, заявил помощник прокурора

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Задержанные члены пропалестинской экстремистской группировки Turtle Island Liberation Front планировали установить взрывные устройства по пяти адресам в Южной Калифорнии в канун Нового года, заявил первый помощник прокурора США по Центральному округу Калифорнии Билл Эссейли.

"Как подробно описано в федеральной жалобе, которую мы обнародуем, в ноябре 2025 года обвиняемая... разработала подробный план взрывов с целью использования взрывных устройств для нападения на пять или более объектов по всей Южной Калифорнии в канун предстоящего Нового года", — рассказал Эссейли журналистам.