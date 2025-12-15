https://ria.ru/20251215/ssha-2062222952.html
США и Украина достигли согласия по ряду вопросов в Берлине, пишут СМИ
Представители США и Украины достигли согласия по ряду вопросов на переговорах в Берлине по урегулированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 15.12.2025
Reuters: США и Украина достигли согласия по ряду вопросов на переговорах в ФРГ