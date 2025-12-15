В США четырех человек арестовали из-за угрозы теракта в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. ФБР арестовало четырех человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front, в связи с планируемыми террористическими атаками в Лос-Анджелесе, сообщил глава ФБР Кэш Патель.
Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что власти США предотвратили серию террористических атак, планировавшихся пропалестинским движением в Калифорнии в канун Нового года.
"В выходные ФБР предотвратило вероятную террористическую угрозу и арестовало четырех человек, связанных с Лос-Анджелесом. Они идентифицировали себя как члены радикального движения Turtle Island Liberation Front (TILF) — экстремистской группировки, мотивированной пропалестинской, антиправительственной идеологией. Предположительно, они планировали скоординированные взрывы самодельных взрывных устройств в канун Нового года в пяти разных местах по всему Лос-Анджелесу", — написал Патель в соцсети X.