18:40 15.12.2025 (обновлено: 18:52 15.12.2025)
В США четырех человек арестовали из-за угрозы теракта в Лос-Анджелесе
В США четырех человек арестовали из-за угрозы теракта в Лос-Анджелесе
ФБР арестовало четырех человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front, в связи с планируемыми террористическими атаками в... РИА Новости, 15.12.2025
В мире, США, ФБР, Лос-Анджелес, Кэш Патель
© AP Photo / Jae C. HongШоссе в центре Лос-Анджелеса
Шоссе в центре Лос-Анджелеса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. ФБР арестовало четырех человек, связанных с пропалестинским движением Turtle Island Liberation Front, в связи с планируемыми террористическими атаками в Лос-Анджелесе, сообщил глава ФБР Кэш Патель.
Ранее генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что власти США предотвратили серию террористических атак, планировавшихся пропалестинским движением в Калифорнии в канун Нового года.
"В выходные ФБР предотвратило вероятную террористическую угрозу и арестовало четырех человек, связанных с Лос-Анджелесом. Они идентифицировали себя как члены радикального движения Turtle Island Liberation Front (TILF) — экстремистской группировки, мотивированной пропалестинской, антиправительственной идеологией. Предположительно, они планировали скоординированные взрывы самодельных взрывных устройств в канун Нового года в пяти разных местах по всему Лос-Анджелесу", — написал Патель в соцсети X.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
