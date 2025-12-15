Рейтинг@Mail.ru
В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ
08:01 15.12.2025 (обновлено: 10:08 15.12.2025)
В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ
В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2025
В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ
В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал People. РИА Новости, 15.12.2025
в мире, сша
В мире, США
В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ

People: в убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына

Ник Райнер
Ник Райнер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Laura Cavanaugh
Ник Райнер. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал People.
"Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер были убиты их сыном Ником", — говорится в статье со ссылкой на неназванные источники.
© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Издание отмечает, что в одном из интервью Ник Райнер рассказывал о своей наркозависимости, которая началась еще в подростковом возрасте. Приблизительно с 15 лет он регулярно лечился в рехабах.
Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены с многочисленным ножевыми ранениями нашли в их доме в Лос-Анджелесе.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней".
Полиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене
