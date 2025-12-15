В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал People

"Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер были убиты их сыном Ником", — говорится в статье со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что в одном из интервью Ник Райнер рассказывал о своей наркозависимости, которая началась еще в подростковом возрасте. Приблизительно с 15 лет он регулярно лечился в рехабах.

Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены с многочисленным ножевыми ранениями нашли в их доме в Лос-Анджелесе