В убийстве режиссера Роба Райнера заподозрили его сына, пишут СМИ
В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал People. РИА Новости, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель подозревают их сына, пишет журнал People
.
"Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер были убиты их сыном Ником", — говорится в статье со ссылкой на неназванные источники.
Издание отмечает, что в одном из интервью Ник Райнер рассказывал о своей наркозависимости, которая началась еще в подростковом возрасте. Приблизительно с 15 лет он регулярно лечился в рехабах.
Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены с многочисленным ножевыми ранениями нашли в их доме в Лос-Анджелесе
.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней".