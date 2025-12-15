Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене

Ранее портал сообщил, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, однако их личность установить сразу не удалось.

"Легендарный режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер погибли... Источники в правоохранительных органах сообщили, что это Райнеры. Наши источники говорят, что у них рваные раны, похожие на ножевые", - говорится в публикации.

Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".