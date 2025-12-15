Рейтинг@Mail.ru
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 15.12.2025 (обновлено: 09:53 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/ssha-2062036592.html
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене - РИА Новости, 15.12.2025
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене
Найденные в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе тела принадлежат ему и его супруге, на них обнаружены ножевые ранения, сообщает портал TMZ РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T07:36:00+03:00
2025-12-15T09:53:00+03:00
лос-анджелес
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053796_0:195:2946:1852_1920x0_80_0_0_bb73a6c61569fd8367db405392d37695.jpg
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053796_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_b83933fdc55c1defc7e9bdbb7cd78c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
Найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене

TMZ: найденные в доме режиссера Роба Райнера тела принадлежат ему и его жене

© Getty Images / Mario TamaПолиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель
Полиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Mario Tama
Полиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Найденные в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе тела принадлежат ему и его супруге, на них обнаружены ножевые ранения, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее портал сообщил, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, однако их личность установить сразу не удалось.
«
"Легендарный режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер погибли... Источники в правоохранительных органах сообщили, что это Райнеры. Наши источники говорят, что у них рваные раны, похожие на ножевые", - говорится в публикации.
© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Полицейские округа Санта-Фе возле дома, где были найдены тела актера Джин Хэкмена и его супруги - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Актер Хэкмен, вероятно, умер за девять дней до обнаружения тела, пишут СМИ
1 марта, 03:57
 
Лос-АнджелесВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала