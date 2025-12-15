При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 15 дек - РИА Новости. Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.
Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее заявил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.
"В связи с трагической стрельбой на территории Университета Брауна в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США, выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммад-Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента", - написал Бурханов в своем Telegram-канале.
По его словам, представители диппредставительств Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и тесно сотрудничают с соответствующими органами США по всем вопросам.