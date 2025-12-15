Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана
07:18 15.12.2025
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана - РИА Новости, 15.12.2025
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана
Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов. РИА Новости, 15.12.2025
в мире
сша
узбекистан
провиденс
брауновский университет
сша
узбекистан
провиденс
в мире, сша, узбекистан, провиденс, брауновский университет
В мире, США, Узбекистан, Провиденс, Брауновский университет
При стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

В США при стрельбе в Брауновском университете погиб студент из Узбекистана

© AP Photo / Mark StockwellСотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Mark Stockwell
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 15 дек - РИА Новости. Студент из Узбекистана погиб при стрельбе в Брауновском университете в США, сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.
Мэр американского города Провиденс Бретт Смайли ранее заявил, что в результате стрельбы в Брауновском университете в субботу погибли два человека, девять пострадали. Администрация университета подтвердила, что погибшие были студентами. Позднее полиция задержала подозреваемого в стрельбе. По данным телеканала CNN, им оказался 24-летний Бенджамин Эриксон, военный, получавший награды за службу и ранее работавший на Арлингтонском национальном кладбище.
Кампус Брауновского университета в Провиденсе, Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Брауновский университет отменил экзамены после стрельбы
02:17
"В связи с трагической стрельбой на территории Университета Брауна в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США, выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммад-Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента", - написал Бурханов в своем Telegram-канале.
По его словам, представители диппредставительств Узбекистана в США находятся в постоянном контакте с родственниками покойного и тесно сотрудничают с соответствующими органами США по всем вопросам.
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Брауновском университете в Провиденсе, штат Род-Айленд - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Секретная служба США и ФБР окажут помощь после стрельбы в Род-Айленде
Вчера, 05:22
 
В мире, США, Узбекистан, Провиденс, Брауновский университет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
