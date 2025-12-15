Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Если же рассматривать начало осени, то американцы ввезли из России шоколад на 309,6 тысячи долларов. Это почти в пять раз больше, чем в августе, и в три раза выше уровня сентября 2024 года.