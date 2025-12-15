Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму - РИА Новости, 15.12.2025
07:01 15.12.2025
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму - РИА Новости, 15.12.2025
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму
Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... РИА Новости, 15.12.2025
экономика, сша, россия, вашингтон (штат)
Россия поставила в США шоколад на максимальную с 2021 года сумму

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
За январь-сентябрь поставки на американский рынок выросли почти на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше в последний раз было в 2021 году, когда за аналогичный период Штаты закупили у России десерт на 2 миллиона долларов.
Если же рассматривать начало осени, то американцы ввезли из России шоколад на 309,6 тысячи долларов. Это почти в пять раз больше, чем в августе, и в три раза выше уровня сентября 2024 года.
Крупнейшими поставщиками шоколада в США по итогам девяти месяцев стали страны, с которыми у Вашингтона действует соглашение о свободной торговле: Канада и Мексика. Они экспортировали на 2,3 миллиарда долларов и 534,9 миллиона соответственно. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 220,6 миллиона долларов.
