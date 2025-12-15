Рейтинг@Mail.ru
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
05:50 15.12.2025 (обновлено: 09:52 15.12.2025)
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек - РИА Новости, 15.12.2025
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
Тела двух человек найдены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 15.12.2025
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек

В доме голливудского режиссера Роба Райнера нашли тела двух человек

© Getty Images / Mario TamaПолиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель
Полиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Mario Tama
Полиция на месте убийства режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Тела двух человек найдены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.
«
"В доме в западном Лос-Анджелесе, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек", — говорится в публикации.
Портал отмечает, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, что соответствует возрасту Райнера. Вместе с тем не говорится, что одним из умерших был режиссер.
© AP Photo / Evan AgostiniРежиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель Сингер-Райнер. Архивное фото
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Лос-Анджелес
 
 
