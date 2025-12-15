https://ria.ru/20251215/ssha-2062030845.html
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек - РИА Новости, 15.12.2025
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
Тела двух человек найдены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:50:00+03:00
2025-12-15T05:50:00+03:00
2025-12-15T09:52:00+03:00
лос-анджелес
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053774_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_5d3ac9bbeb420d9ebde9f5a166253ca6.jpg
https://ria.ru/20250301/hekmen-2002394210.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062053774_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_19993d85f5a919b5a1bdaa759d7963e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, в мире, сша
Лос-Анджелес, В мире, США
В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек
В доме голливудского режиссера Роба Райнера нашли тела двух человек
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Тела двух человек найдены в доме голливудского режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ
.
«
"В доме в западном Лос-Анджелесе
, принадлежащем Робу Райнеру и его жене Мишель, были обнаружены тела двух человек", — говорится в публикации.
Портал отмечает, что прибывшие для оказания медпомощи спасатели обнаружили в доме тела женщины 68 лет и мужчины 78 лет, что соответствует возрасту Райнера. Вместе с тем не говорится, что одним из умерших был режиссер.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".