В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности

ВАШИНГТОН, 15 дек РИА Новости. В связи с недавним терактом в Сиднее полиция Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняла дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника Ханука.
"В настоящее время нет конкретной или достоверной угрозы празднованию Хануки здесь, однако полиция Нью-Йорка будет задействована в полном составе на мероприятиях и у синагог, чтобы наши общины могли собираться в безопасности," - говорится в заявлении администрации Нью-Йорка.
Полиция Лос-Анджелеса в свою очередь также заявила, что, несмотря на отсутствие прямых угроз, местные власти будут начеку. Чтобы обеспечить безопасность, сотрудники правоохранительных органов усилит присутствие у еврейских учреждений и мест празднования Хануки.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.