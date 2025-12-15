Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ssha-2062025440.html
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности - РИА Новости, 15.12.2025
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности
В связи с недавним терактом в Сиднее полиция Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняла дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:59:00+03:00
2025-12-15T03:59:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
лос-анджелес
сидней
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24864/58/248645864_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_bbadcb3fba2c3155234b63aaf8dd1bb9.jpg
https://ria.ru/20251215/kholokost-2062021263.html
https://ria.ru/20251214/glava-2061957518.html
нью-йорк (город)
лос-анджелес
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24864/58/248645864_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_376134d02b4c803a62f27680cec044d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, сидней
В мире, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Сидней
В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилила меры безопасности

В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе усилили охрану на Хануку после теракта в Сиднее

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Павел Быков
Перейти в медиабанк
Вид Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек РИА Новости. В связи с недавним терактом в Сиднее полиция Нью-Йорка и Лос-Анджелеса приняла дополнительные меры безопасности в период празднования иудейского праздника Ханука.
"В настоящее время нет конкретной или достоверной угрозы празднованию Хануки здесь, однако полиция Нью-Йорка будет задействована в полном составе на мероприятиях и у синагог, чтобы наши общины могли собираться в безопасности," - говорится в заявлении администрации Нью-Йорка.
Сотрудники экстренных служб транспортируют раненного во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Переживший холокост одессит погиб при теракте в Сиднее, спасая жену
02:25
Полиция Лос-Анджелеса в свою очередь также заявила, что, несмотря на отсутствие прямых угроз, местные власти будут начеку. Чтобы обеспечить безопасность, сотрудники правоохранительных органов усилит присутствие у еврейских учреждений и мест празднования Хануки.
В воскресенье злоумышленники открыли огонь по людям на сиднейском пляже Бондай. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин 50 и 24 лет, которые приходятся друг другу отцом и сыном. В результате стрельбы 16 человек, в том числе и один из нападавших, погибли, 40 пострадали. Израильская гостелерадиокомпания Kan уточнила, что стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. Как позднее сообщила полиция провинции, два активированных самодельных взрывных устройства были изъяты с места теракта и впоследствии обезврежены саперами.
На месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Глава МИД Израиля потрясен терактом на Хануке в Сиднее
Вчера, 13:50
 
В миреНью-Йорк (город)Лос-АнджелесСидней
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала