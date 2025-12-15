США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане

ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США решительно осуждают преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане, который стал причиной гибели миротворцев, и требуют немедленного прекращения огня, заявил специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока и Африки Массад Булос.
"Этот умышленный удар по базе ООН демонстрирует вопиющее пренебрежение международными усилиями по защите мира и безопасности... Воюющие стороны должны прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ," – написал Булос в социальной сети Х.
По словам советника, в результате конфликта погибли шесть бангладешских миротворцев, а многие другие получили ранения. Он призвал воюющие стороны прекратить нападать на сотрудников ООН.
Как сообщалось ранее, в субботу вооруженная группа совершила нападение на базу ООН в регионе Абьей, который является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом. Некоторые СМИ предполагают, что за нападением может стоять движение "Силы быстрого реагирования" (СБР).
