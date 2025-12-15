Рейтинг@Mail.ru
США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ssha-2062018390.html
США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане
США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане - РИА Новости, 15.12.2025
США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане
США решительно осуждают преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане, который стал причиной гибели миротворцев, и требуют немедленного прекращения огня,... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T01:38:00+03:00
2025-12-15T01:38:00+03:00
в мире
сша
судан
ближний восток
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104562/39/1045623943_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_ed994e5a25940a50a662873d127c1465.jpg
https://ria.ru/20251109/oruzhie-2053735752.html
https://ria.ru/20250603/konvoy-2020625103.html
сша
судан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104562/39/1045623943_145:0:1922:1333_1920x0_80_0_0_5c13b0fb4b50da8f4d0a1f554f1b8687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, судан, ближний восток, оон
В мире, США, Судан, Ближний Восток, ООН
США осудили преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане

Советник Трампа Булос: США не приемлют удары по базе ООН в Судане

© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez FarranПатруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД)
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД) - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / UNAMID, Albert Gonzalez Farran
Патруль совместной миротворческой миссии Африканского cоюза и ООН (ЮНАМИД). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. США решительно осуждают преднамеренный удар дронов по базе ООН в Судане, который стал причиной гибели миротворцев, и требуют немедленного прекращения огня, заявил специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока и Африки Массад Булос.
"Этот умышленный удар по базе ООН демонстрирует вопиющее пренебрежение международными усилиями по защите мира и безопасности... Воюющие стороны должны прекратить боевые действия без каких-либо предварительных условий и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ," – написал Булос в социальной сети Х.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Посол обвинил кураторов досье Судана в ООН в реэкспорте оружия в страну
9 ноября, 03:20
По словам советника, в результате конфликта погибли шесть бангладешских миротворцев, а многие другие получили ранения. Он призвал воюющие стороны прекратить нападать на сотрудников ООН.
Как сообщалось ранее, в субботу вооруженная группа совершила нападение на базу ООН в регионе Абьей, который является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом. Некоторые СМИ предполагают, что за нападением может стоять движение "Силы быстрого реагирования" (СБР).
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Судане атаковали конвой ООН с продовольствием
3 июня, 11:46
 
В миреСШАСуданБлижний ВостокООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала