На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист" - РИА Новости, 15.12.2025
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"
Грузовой самолёт Ил-76 доставил два спутника "Аист" на космодром Восточный, откуда их в скором времени запустят на орбиту, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 15.12.2025
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"
Два спутника «Аист-2Т» доставлены на космодром Восточный