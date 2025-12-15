Рейтинг@Mail.ru
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист" - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/sputnik-2062185578.html
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист" - РИА Новости, 15.12.2025
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"
Грузовой самолёт Ил-76 доставил два спутника "Аист" на космодром Восточный, откуда их в скором времени запустят на орбиту, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T17:06:00+03:00
2025-12-15T17:06:00+03:00
земля
роскосмос
ил-76
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149333/54/1493335453_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d6c6b767878be549a9fe439fb3aa2345.jpg
https://ria.ru/20251214/raketa-2062009524.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149333/54/1493335453_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_f3bc607a8eb41831157b9823a7f28311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, роскосмос, ил-76, космос - риа наука
Земля, Роскосмос, Ил-76, Космос - РИА Наука
На космодром Восточный доставили два спутника "Аист"

Два спутника «Аист-2Т» доставлены на космодром Восточный

© Фото : Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. КоролёваСпутник "АИСТ-2Д"
Спутник АИСТ-2Д - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва
Спутник "АИСТ-2Д". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Грузовой самолёт Ил-76 доставил два спутника "Аист" на космодром Восточный, откуда их в скором времени запустят на орбиту, сообщил "Роскосмос".
"Грузовой самолёт Ил-76 с космическими аппаратами "Аист-2Т" №1 и №2 приземлился на взлетно-посадочной полосе аэропортового комплекса космодрома Восточный", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что после разгрузки контейнеры с космическими аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску.
Запуск аппаратов планируется до конца года. "Аист-2Т" предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели.
Сборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник
Вчера, 23:00
 
ЗемляРоскосмосИл-76Космос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала