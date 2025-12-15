Рейтинг@Mail.ru
Россия обошла США по поставкам СПГ в Южную Корею - РИА Новости, 15.12.2025
13:37 15.12.2025
Россия обошла США по поставкам СПГ в Южную Корею
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в ноябре выросли на пятую часть по сравнению с октябрем, достигнув максимума за 2 года и 8...
Новости
Россия обошла США по поставкам СПГ в Южную Корею

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в ноябре выросли на пятую часть по сравнению с октябрем, достигнув максимума за 2 года и 8 месяцев, при этом по поставкам СПГ в эту страну РФ обогнала США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы.
Импорт СПГ из РФ в Страну утренней свежести в ноябре 2025 года составил 162,9 миллиона долларов. В месячном выражении поставки выросли на 20%, а в годовом - на 15%, достигнув таким образом максимума с марта 2023 года.
Небольшой прирост поставок произошел и по итогам одиннадцати месяцев текущего года - на 5%, до 1,19 миллиарда долларов.
Всего в ноябре корейцы импортировали СПГ на 1,67 миллиарда долларов. Россия среди главных поставщиков обогнала США и заняла 4-е место против 5-го, которое занимала месяц назад. В первую пятерку также вошли Австралия (обеспечив первое место поставками в 508,9 миллиона долларов), Малайзия (354,2 миллиона), Катар (322,1 миллиона), и США (119,2 миллиона долларов).
Надпись Нет топлива на двери одной из заправочных станций в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Крупный провал. США столкнулись с неприятной реальностью
2 декабря, 08:00
 
