Россия обошла США по поставкам СПГ в Южную Корею

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Южную Корею в ноябре выросли на пятую часть по сравнению с октябрем, достигнув максимума за 2 года и 8 месяцев, при этом по поставкам СПГ в эту страну РФ обогнала США, выяснило РИА Новости, проанализировав данные корейской статслужбы.