ВС России нанесли удары по инфраструктуре доставки ВСУ западного вооружения

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения", — говорится в сводке.

Также российская армия ударила по складам боеприпасов и горючего, поразила пункты временной дислокации украинской армии и наемников в 167 районах.