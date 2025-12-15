ВС России нанесли удары по инфраструктуре доставки ВСУ западного вооружения

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные атаковали объекты, используемые для доставки ВСУ западного оружия, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения", — говорится в сводке.
Также российская армия ударила по складам боеприпасов и горючего, поразила пункты временной дислокации украинской армии и наемников в 167 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили ракету "Гром-2", 17 снарядов РСЗО HIMARS и 545 беспилотников.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
