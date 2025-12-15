Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по инфраструктуре доставки ВСУ западного вооружения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 15.12.2025 (обновлено: 13:30 15.12.2025)
ВС России нанесли удары по инфраструктуре доставки ВСУ западного вооружения
Российские военные атаковали объекты, используемые для доставки ВСУ западного оружия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.12.2025
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российские военные атаковали объекты, используемые для доставки ВСУ западного оружия, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке на Украину западного вооружения", — говорится в сводке.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
13 декабря, 12:20
Также российская армия ударила по складам боеприпасов и горючего, поразила пункты временной дислокации украинской армии и наемников в 167 районах.
За минувшие сутки средства ПВО сбили ракету "Гром-2", 17 снарядов РСЗО HIMARS и 545 беспилотников.
Освобожденный Северск - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО
13 декабря, 08:00
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
