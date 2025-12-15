https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062034129.html
ВСУ перебросили на Сумское направление обученную в Польше бригаду
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление недавно сформированную 160-ю бригаду из боевиков, обученных в Польше, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На сумское направление переброшена недавно сформированная 160-я отдельная механизированная бригада. Личный состав бригады проходил подготовку в Польше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в районе дислокации бригады действует увеличенное количество патрулей военной службы правопорядка для предотвращения случаев дезертирства.