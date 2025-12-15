https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062033808.html
ВС России уничтожили штурмовую группу 57-й бригады ВСУ
ВС России уничтожили штурмовую группу 57-й бригады ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
ВС России уничтожили штурмовую группу 57-й бригады ВСУ
Штурмовая группа 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полностью ликвидирована в лесу западнее Лимана Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских...
харьковская область
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Штурмовая группа 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полностью ликвидирована в лесу западнее Лимана Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа полностью уничтожена", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах неоднократно сообщали, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать с занимаемых позиций, при этом неся значительные потери в живой силе. В ноябре силовики отмечали, что деморализованные боевики 57-й бригады массово сдаются в плен, при этом некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.