ВСУ стали прицельно бить по жилым домам в Красноармейске, заявил разведчик - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 15.12.2025
ВСУ стали прицельно бить по жилым домам в Красноармейске, заявил разведчик
ВСУ стали прицельно бить по жилым домам в Красноармейске, заявил разведчик - РИА Новости, 15.12.2025
ВСУ стали прицельно бить по жилым домам в Красноармейске, заявил разведчик
Александр Харченко. ВСУ стали прицельно бить по многоквартирным жилым домам освобожденного Красноармейска в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:39:00+03:00
2025-12-15T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
донбасс
вооруженные силы украины
красноармейск
россия
донбасс
2025
в мире, красноармейск, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВСУ стали прицельно бить по жилым домам в Красноармейске, заявил разведчик

РИА Новости: ВСУ прицельно бьют по домам мирных жителей Красноармейска

Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
КРАСНОАРМЕЙСК, 15 дек РИА Новости. Александр Харченко. ВСУ стали прицельно бить по многоквартирным жилым домам освобожденного Красноармейска в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик группировки РФ "Центр" с позывным "Шуба".
Ранее МО РФ заявили, что военнослужащие группировки "Центр" освободили город Красноармейск в ДНР.
"Скорее всего, они мстят тем, кто остался в городе. Хотят, чтобы бабушки и дедушки сгорели вместе с последними зданиями", - добавил "Шуба".
По его словам, ВСУ понимают, что в подвалах домов остаются мирные жители и целенаправленно хотят их уничтожить, в результате ряд домов уничтожены полностью.
Специальная военная операция на Украине
 
 
