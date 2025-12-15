ВС России уничтожили замаскированное на правом берегу Днепра орудие ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем группировки РФ "Днепр" скорректировал уничтожение замаскированного на правом берегу Днепра в Херсонской области орудия ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения планового облёта, оператор разведывательного дрона самолётного типа Zala Ивановских десантников обнаружил выстрел из орудия, замаскированного в лесополосе на правом берегу Днепра. Координаты были оперативно переданы на пункт управления артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка. Артиллеристы-десантники открыли огонь и уничтожили замаскированное орудие ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
БПЛА Zala позволяет вести разведку и патрулировать любые передвижения ВСУ на оккупированной территории в Херсонской области.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов Zala войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижению техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
