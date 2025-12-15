Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили замаскированное на правом берегу Днепра орудие ВСУ - РИА Новости, 15.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 15.12.2025
ВС России уничтожили замаскированное на правом берегу Днепра орудие ВСУ
ВС России уничтожили замаскированное на правом берегу Днепра орудие ВСУ
Расчет войск беспилотных систем группировки РФ "Днепр" скорректировал уничтожение замаскированного на правом берегу Днепра в Херсонской области орудия ВСУ,... РИА Новости, 15.12.2025
ВС России уничтожили замаскированное на правом берегу Днепра орудие ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 15 дек - РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем группировки РФ "Днепр" скорректировал уничтожение замаскированного на правом берегу Днепра в Херсонской области орудия ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе выполнения планового облёта, оператор разведывательного дрона самолётного типа Zala Ивановских десантников обнаружил выстрел из орудия, замаскированного в лесополосе на правом берегу Днепра. Координаты были оперативно переданы на пункт управления артиллерийского дивизиона парашютно-десантного полка. Артиллеристы-десантники открыли огонь и уничтожили замаскированное орудие ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
БПЛА Zala позволяет вести разведку и патрулировать любые передвижения ВСУ на оккупированной территории в Херсонской области.
Расчёты беспилотных летательных аппаратов Zala войск беспилотных систем группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций, передвижению техники и живой силы противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
