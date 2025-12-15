Боец рассказал о штурме Варваровки в Запорожской области

МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Командир штурмовой группы с позывным "Красава" рассказал, как его подразделение заходило в населённый пункт Варваровка в Запорожской области малыми группами, противник этого не ожидал, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

Минобороны РФ 14 декабря сообщило о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области

"Населённый пункт Варваровка. Сложность заключалась в том, что противник использовал большое количество БПЛА и "Баба-Яга". В основном ждали подходящих погодных условий и зашли в населённый пункт. Работали малыми группами — двойками, тройками, открытые участки местности преодолевали по одному. Противник огрызался, но не ожидал, что мы зайдём. Был туман", - отметил боец ВС РФ.

Он добавил, что российские военнослужащие уже утром находились в населенном пункте и закреплялись на своих позициях.