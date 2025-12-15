Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 15.12.2025
Боец рассказал о штурме Варваровки в Запорожской области
Боец рассказал о штурме Варваровки в Запорожской области
Командир штурмовой группы с позывным "Красава" рассказал, как его подразделение заходило в населённый пункт Варваровка в Запорожской области малыми группами,... РИА Новости, 15.12.2025
Боец рассказал о штурме Варваровки в Запорожской области

ВС России зашли в Варваровку малыми группами, ВСУ этого не ожидали

Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 15 дек- РИА Новости. Командир штурмовой группы с позывным "Красава" рассказал, как его подразделение заходило в населённый пункт Варваровка в Запорожской области малыми группами, противник этого не ожидал, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Минобороны РФ 14 декабря сообщило о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.
"Населённый пункт Варваровка. Сложность заключалась в том, что противник использовал большое количество БПЛА и "Баба-Яга". В основном ждали подходящих погодных условий и зашли в населённый пункт. Работали малыми группами — двойками, тройками, открытые участки местности преодолевали по одному. Противник огрызался, но не ожидал, что мы зайдём. Был туман", - отметил боец ВС РФ.
Он добавил, что российские военнослужащие уже утром находились в населенном пункте и закреплялись на своих позициях.
"Штурмовали улицу, дошли до дома, где находился противник. Предложили сдаться — отказались. Запросили помощь, отработали наши расчёты БПЛА и FPV, после чего начали зачистку дома", - подчеркнул "Красава".
