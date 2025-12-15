Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку - РИА Новости, 15.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 15.12.2025
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку - РИА Новости, 15.12.2025
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку
Российский штурмовик с позывным "Горелый" рассказал, что бойцы ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области через лесополосы, перекрывали пути снабжения... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T05:16:00+03:00
2025-12-15T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
2025
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку

ВС России заходили в Варваровку через лесополосы

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Горелый" рассказал, что бойцы ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области через лесополосы, перекрывали пути снабжения противника и отражали активную работу БПЛА, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Минобороны РФ 14 декабря сообщило о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Освобождение Варваровки стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, отметили в министерстве обороны России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Полный крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
12 декабря, 16:56
"У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки. Если знаем, что там есть противник, предлагаем ему сдаться изначально", - сказал "Горелый".
По его словам, ВСУ для обороны населенного пункта использовали большое количество FPV-дронов, только за сутки на этой задаче было сбито 12 БПЛА "Баба-Яга".
"Противник стреляться не хочет, боится", - подчеркнул военнослужащий РФ.
