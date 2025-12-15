https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062028888.html
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку
Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Горелый" рассказал, что бойцы ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области через лесополосы, перекрывали пути снабжения противника и отражали активную работу БПЛА, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.
Минобороны РФ 14 декабря сообщило о том, что подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области
. Освобождение Варваровки стало одним из этапов завершения зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение подразделений группировки "Восток" на данном участке, создав условия для дальнейших действий в Запорожской области, отметили в министерстве обороны России.
"У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки. Если знаем, что там есть противник, предлагаем ему сдаться изначально", - сказал "Горелый".
По его словам, ВСУ
для обороны населенного пункта использовали большое количество FPV-дронов, только за сутки на этой задаче было сбито 12 БПЛА "Баба-Яга".
"Противник стреляться не хочет, боится", - подчеркнул военнослужащий РФ
