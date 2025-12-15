Боец рассказал, как ВС России заходили в Варваровку

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Горелый" рассказал, что бойцы ВС РФ заходили в Варваровку в Запорожской области через лесополосы, перекрывали пути снабжения противника и отражали активную работу БПЛА, соответствующее видео опубликовало министерство обороны России.

"У нас задача была взять деревню Варваровку, закрепиться там, чтобы ограничить поставку противнику боеприпасов и провизии, перекрыть дорогу, чтобы они не могли ни проехать, ни пройти. Заходили по лесополосам, зачищали блиндажи, продвигались в сторону Варваровки. Если знаем, что там есть противник, предлагаем ему сдаться изначально", - сказал "Горелый".